«Ред Стар» осудил действия фанатов, которые вынудили министра спорта Франции покинуть стадион

Клуб третьего дивизиона чемпионата Франции «Ред Стар» выступил с заявлением по поводу инцидента на матче с «Кевийи-Руан». Игру посетила министр спорта страны Роксана Марасиняню, но вынуждена была покинуть стадион в перерыве в сопровождении полиции из-за оскорблений со стороны фанатов.

— «Ред Стар» не поддерживает и решительно осуждает действия некоторых «болельщиков» в отношении Марасиняню, — говорится в заявлении клуба. — То, что происходило на стадионе, противоречит ценностям, которые отстаивает клуб. Таким поступкам нет места в нашем сообществе.