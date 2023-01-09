Пасторе считает, что любой футболист мечтает играть рядом с Месси

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе признался, что сожалеет о том, что не успел поиграть в парижском клубе вместе с форвардом Лионелем Месси.

По данным Le Parisien, Пасторе заявлял, что все игроки в мире хотели бы выступать с Месси. Он считает, что это было бы подарком для каждого футболиста.

На данный момент Пасторе является свободным агентом, последним его клубом был «Эльче», который он покинул 6 января. 33-летний хавбек защищал цвета «ПСЖ» с 2011 по 2018 год.