Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:50

Рамуш: «Если хочешь добиться успеха в «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш рассказал, почему решил присоединиться к «ПСЖ».

«На это повлияло сразу несколько факторов. «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире с одним из лучших составов. Здесь тренер, которого знает весь мир. Все эти факторы помогли мне принять решение присоединиться к «ПСЖ», — заявил Рамуш.

Также он ответил на вопрос, ощущает ли давление, став игроком красно-синих.

«Мне нравится чувствовать давление. Если хочешь добиться успеха в таком клубе, как «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться. Ты должен использовать его, чтобы мотивировать себя», — добавил футболист.

7 августа пресс-служба парижан сообщила, что клуб арендовал 22-летнего Рамуша у «Бенфики» до лета 2024 года, после чего «ПСЖ» сможет выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро. Французскую команду на данный момент тренирует испанский специалист Луис Энрике.

Источник: https://en.psg.fr/teams/first-team/content/goncalo-ramos-immensely-proud-and-very-happy-interview-paris-saint-germain-2023-2024
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» улучшил предложение по Верратти до 45 миллионов евро, «ПСЖ» хочет 80 миллионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости