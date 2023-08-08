Рамуш: «Если хочешь добиться успеха в «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться»

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш рассказал, почему решил присоединиться к «ПСЖ».

«На это повлияло сразу несколько факторов. «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире с одним из лучших составов. Здесь тренер, которого знает весь мир. Все эти факторы помогли мне принять решение присоединиться к «ПСЖ», — заявил Рамуш.

Также он ответил на вопрос, ощущает ли давление, став игроком красно-синих.

«Мне нравится чувствовать давление. Если хочешь добиться успеха в таком клубе, как «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться. Ты должен использовать его, чтобы мотивировать себя», — добавил футболист.

7 августа пресс-служба парижан сообщила, что клуб арендовал 22-летнего Рамуша у «Бенфики» до лета 2024 года, после чего «ПСЖ» сможет выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро. Французскую команду на данный момент тренирует испанский специалист Луис Энрике.