Рамуш: «Если хочешь добиться успеха в «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться»
Португальский нападающий Гонсалу Рамуш рассказал, почему решил присоединиться к «ПСЖ».
«На это повлияло сразу несколько факторов. «ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире с одним из лучших составов. Здесь тренер, которого знает весь мир. Все эти факторы помогли мне принять решение присоединиться к «ПСЖ», — заявил Рамуш.
Также он ответил на вопрос, ощущает ли давление, став игроком красно-синих.
«Мне нравится чувствовать давление. Если хочешь добиться успеха в таком клубе, как «ПСЖ», ты должен принять давление и знать, как с ним справляться. Ты должен использовать его, чтобы мотивировать себя», — добавил футболист.
7 августа пресс-служба парижан сообщила, что клуб арендовал 22-летнего Рамуша у «Бенфики» до лета 2024 года, после чего «ПСЖ» сможет выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро. Французскую команду на данный момент тренирует испанский специалист Луис Энрике.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -