«Аль-Ахли» улучшил предложение по Верратти до 45 миллионов евро, «ПСЖ» хочет 80 миллионов

«Аль-Хиляль» улучшил предложение по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб предложит 45 миллионов евро, вместо 30 миллионов. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи по-прежнему не намерен соглашаться на такие условия. Если цена не будет выше, Верратти может остаться в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижане просят 80 миллионов евро за 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне итальянец провел за «ПСЖ» 38 матчей и отдал 1 результативную передачу. Верратти играет за клуб с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.