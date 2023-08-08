Постер с Мбаппе убрали со стадиона «ПСЖ»
«ПСЖ» убрал постер нападающего Килиана Мбаппе со стадиона «Парк де Пренс», сообщает Foot Mercato.
По данным источника, клуб также изъял футболки с именем форварда из клубного магазина. Однако, по информации FFW, майки с фамилией 24-летнего француза переместили на другие полки.
Ранее Le Parisien сообщал, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступает против возвращения Мбаппе в основной состав клуба, считая, что игрок предал его.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato
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|Марсель
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|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
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|0-0
|0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
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|0
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30 тур
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34 тур
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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