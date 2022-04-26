Рамос рассказал, какими качествами должен обладать футболист

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос назвал самые важные качества, которыми должен обладать футболист.

«Думаю, всегда важна скромность, но уровень игры становится все выше и выше. Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сегодня я думаю, что футбол состоит на 80 процентов из физики и на 20 процентов из таланта. Так что нужно быть на гораздо более высоком физическом уровне, чем несколько лет назад. Поэтому я считаю, что одними главных качеств нужно упомянуть трудолюбие, стабильность, настойчивость и многое другое.

Я думаю, что борьба за мечту доступна каждому, но многие другие вещи нужно оставить в стороне. В таком случае, я думаю, у всех будет возможность бороться за мечту», — приводит слова Рамоса PSG TV.

В текущем сезоне 36-летний Рамос сыграл в 10 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах и забил два гола.