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26 апреля, 23:29

Рамос рассказал, какими качествами должен обладать футболист

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос назвал самые важные качества, которыми должен обладать футболист.

«Думаю, всегда важна скромность, но уровень игры становится все выше и выше. Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сегодня я думаю, что футбол состоит на 80 процентов из физики и на 20 процентов из таланта. Так что нужно быть на гораздо более высоком физическом уровне, чем несколько лет назад. Поэтому я считаю, что одними главных качеств нужно упомянуть трудолюбие, стабильность, настойчивость и многое другое.

Я думаю, что борьба за мечту доступна каждому, но многие другие вещи нужно оставить в стороне. В таком случае, я думаю, у всех будет возможность бороться за мечту», — приводит слова Рамоса PSG TV.

В текущем сезоне 36-летний Рамос сыграл в 10 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах и забил два гола.

Источник: https://canal-supporters.com/ramos-ladaptation-dans-lequipe-a-ete-tres-bonne/#:~:text=Ce%20n'%C3%A9tait%20pas%20facile,je%20connaissais%20d%C3%A9j%C3%A0%20certains%20joueurs
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 34 24 6 4 76-31 78
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
6
 Страсбур 34 15 11 8 55-36 56
7
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 34 14 8 12 48-41 50
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
30.04 18:00
Ланс – Нант
 - : -
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
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Ренн

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 30 2 4
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