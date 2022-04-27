«Лилль» хочет продать Жонатана Давида летом за 50 миллионов евро

«Лилль» планирует продать форварда Жонатана Давида в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летним канадцем интересуется ряд европейских топ-клубов, а французская команда хочет получить за футболиста около 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Давид забил 17 голов в 44 матчах за «Лилль». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».