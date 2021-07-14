Рамос посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»
Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос посоветовал своему одноклубнику Килиану Мбаппе перейти в «Реал».
«Конечно, ему стоит перейти в «Реал», это один из лучших клубов в мире. Как мне кажется, все великие игроки должны пройти через эту команду. Однако сейчас я хочу, чтобы Килиан играл за мою команду. Я хочу побеждать и хочу, чтобы все лучшие были вместе со мной», — приводит AS слова Рамоса.
Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля на правах свободного агента. До этого 35-летний испанец выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к 22-летнему Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/07/13/primera/1626176540_476343.html?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626183211
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю