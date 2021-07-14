Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Рамос посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

07:58
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Теги:

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос посоветовал своему одноклубнику Килиану Мбаппе перейти в «Реал».

«Конечно, ему стоит перейти в «Реал», это один из лучших клубов в мире. Как мне кажется, все великие игроки должны пройти через эту команду. Однако сейчас я хочу, чтобы Килиан играл за мою команду. Я хочу побеждать и хочу, чтобы все лучшие были вместе со мной», — приводит AS слова Рамоса.

Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля на правах свободного агента. До этого 35-летний испанец выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к 22-летнему Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/07/13/primera/1626176540_476343.html?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626183211

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Москвич заварил двери своим соседям
Врач рассказал о допустимом перерыве между дозами вакцины от COVID-19
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд