Рамос посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос посоветовал своему одноклубнику Килиану Мбаппе перейти в «Реал».

«Конечно, ему стоит перейти в «Реал», это один из лучших клубов в мире. Как мне кажется, все великие игроки должны пройти через эту команду. Однако сейчас я хочу, чтобы Килиан играл за мою команду. Я хочу побеждать и хочу, чтобы все лучшие были вместе со мной», — приводит AS слова Рамоса.

Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля на правах свободного агента. До этого 35-летний испанец выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к 22-летнему Мбаппе. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.