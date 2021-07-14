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Рамос рассказал, что Неймар убедил его перейти в «ПСЖ»

09:58
Серхио Рамос. Фото «ПСЖ»
Серхио Рамос. Фото «ПСЖ»
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Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что разговор с нападающим парижан Неймаром убедил его подписать контракт с клубом.

«Мы общаемся с Неймаром последние шесть или семь лет. Несмотря на то что я играл за «Реал», а он — за «Барселону», у нас всегда были дружеские отношения. Также я дружу с Ди Марией и Навасом, с которыми мы вместе были в «Реале». Неймар убедил меня перейти в «ПСЖ». Перед тем как подписать контракт с новым клубом, всегда полезно пообщаться с несколькими футболистами. Каждый убедил меня по-своему», — приводит AS слова Рамоса.

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Рамосом 8 июля. До этого 35-летний испанец выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/07/13/primera/1626176540_476343.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=Ng%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D&m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&caja_astv=Nw%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D

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Иван Торопцев все материалы автора

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