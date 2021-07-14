Рамос рассказал, что Неймар убедил его перейти в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что разговор с нападающим парижан Неймаром убедил его подписать контракт с клубом.

«Мы общаемся с Неймаром последние шесть или семь лет. Несмотря на то что я играл за «Реал», а он — за «Барселону», у нас всегда были дружеские отношения. Также я дружу с Ди Марией и Навасом, с которыми мы вместе были в «Реале». Неймар убедил меня перейти в «ПСЖ». Перед тем как подписать контракт с новым клубом, всегда полезно пообщаться с несколькими футболистами. Каждый убедил меня по-своему», — приводит AS слова Рамоса.

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Рамосом 8 июля. До этого 35-летний испанец выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.