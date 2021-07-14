«Монако» может усилиться форвардом АЗ Боаду

«Монако» может подписать нападающего АЗ Майрона Боаду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Монегаски ведут переговоры с клубом из Алкмаара. Сообщается, что «Монако» уже согласовал личные условия для 20-летнего голландца с агентом футболиста Мино Райолой.

AS Monaco are progressing in talks with AZ Alkmaar to sign Myron Boadu. Personal terms set to be agreed with Boadu and his agent Mino Raiola who's working on the deal. ?? #ASMonaco #AZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2021

В сезоне-2020/21 Боаду провел 38 матчей за АЗ, на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.