Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» может усилиться форвардом АЗ Боаду

07:34
Теги:

«Монако» может подписать нападающего АЗ Майрона Боаду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Монегаски ведут переговоры с клубом из Алкмаара. Сообщается, что «Монако» уже согласовал личные условия для 20-летнего голландца с агентом футболиста Мино Райолой.

В сезоне-2020/21 Боаду провел 38 матчей за АЗ, на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
«Единственный вариант победить Ислама Махачева — нокаут случайным ударом. В остальных случаях он надерет вам зад»
Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала более 110 тысяч подписей
Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам сборной России
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд