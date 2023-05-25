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Сегодня, 21:56

«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты. Футболист отказался

Виктория Кравченко
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Серхио Рамос.
Фото Reuters

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отказался от нового контракта парижского клуба, сообщает Marca.

По данным источника, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш предложили игроку контракт на один год с понижением зарплаты в два раза.

Испанец отказался от нового соглашения. Он ждет предложений от других клубов. Сообщалось, что футболистом интересуется «Севилья».

В этом сезоне 37-летний футболист провел 31 матч в лиги 1, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 27 3 6 86-36 84
2
 Ланс 36 23 9 4 62-28 78
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
10
 Лорьян 36 14 10 12 50-50 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
15
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
16
 Осер 36 8 10 18 33-59 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
19
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
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27.05 22:00
Анже – Труа
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27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
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Ланс – Аяччо
 - : -
27.05 22:00
Лилль – Нант
 - : -
27.05 22:00
Лион – Реймс
 - : -
27.05 22:00
Марсель – Брест
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Монпелье – Ницца
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Тежи Саванье

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