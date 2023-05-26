Эмболо объяснил, почему «Монако» не попал в Лигу чемпионов

Форвард «Монако» Брель Эмболо перед матчем 37-го тура чемпионата Франции против «Ренна» отметил, что судьба монегасков в их руках.

«В начале сезона мы ставили себе цель финишировать как можно выше в турнирной таблице. Мы знали, что будет очень тяжело завоевать чемпионский титул и непросто занять еврокубковые места. Достаточно долго мы шли ноздря в ноздрю с сильнейшими, а в какой-то момент немного сдали в психологическом плане. Теперь у нас осталось два матча, столько же, сколько рук и ног, а значит, наша судьба в наших руках. Нужно показать, что мы единое целое и можем одолеть любого соперника», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

Матч «Ренн» — «Монако» состоится в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.