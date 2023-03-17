Рамос может пропустить матч «ПСЖ» против «Ренна»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить матч 28-го тура чемпионата Франции против «Ренна», сообщает L'Equipe.

По данным источника, 36-летний испанец получил повреждение икроножной мышцы на тренировке, что ставит под угрозу его участие в матче.

В сезоне-2022/23 Рамос провел за «ПСЖ» 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матч «ПСЖ» — «Ренн» пройдет в воскресенье, 19 марта. Начало встречи — 19.05 мск.