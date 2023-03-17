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17 марта, 16:58

Дешам рассказал, почему он вызвал Жиру в сборную Франции на матчи отбора к Евро-2024

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил вызов в национальную команду на матчи отбора чемпионата Европы 2024 нападающего «Милана» Оливье Жиру.

«Какая роль в сборной Франции у Оливье Жиру? Как и все остальные, он должен быть в стартовом составе. У Оливье большой опыт. Пока он продолжает играть на высоком уровне в клубе, он сохраняет право участвовать в матчах отбора на чемпионат Европы. Мы сыграем два матча за три дня против команд, которые не будут играть по три дня до встречи с нами. С учетом его возраста, он не молод, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену, как в его клубе», — приводит слова Дешама RMC Sport.

36-летний Жиру сыграл за сборную Франции 120 матчей и забил 53 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

В текущем сезоне он провел за «Милан» 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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Дидье Дешам
Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
3
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
6
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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17.03 23:00
Лион – Нант
 1 : 1
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 0 : 2
18.03 23:00
Ланс – Анже
 3 : 0
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
19.03 17:00
Труа – Брест
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Реймс – Марсель
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Лион

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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 2 4
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

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Осер

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