Дешам рассказал, почему он вызвал Жиру в сборную Франции на матчи отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил вызов в национальную команду на матчи отбора чемпионата Европы 2024 нападающего «Милана» Оливье Жиру.

«Какая роль в сборной Франции у Оливье Жиру? Как и все остальные, он должен быть в стартовом составе. У Оливье большой опыт. Пока он продолжает играть на высоком уровне в клубе, он сохраняет право участвовать в матчах отбора на чемпионат Европы. Мы сыграем два матча за три дня против команд, которые не будут играть по три дня до встречи с нами. С учетом его возраста, он не молод, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену, как в его клубе», — приводит слова Дешама RMC Sport.

36-летний Жиру сыграл за сборную Франции 120 матчей и забил 53 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

В текущем сезоне он провел за «Милан» 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.