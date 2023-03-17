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17 марта, 13:30

Чемпионат Франции: «Аяччо» — «Монако», «ПСЖ» — «Ренн» и другие матчи 28-го тура

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Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
28-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 28-й тур
17 мар, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:1
Нант
Франция. Лига 1. 28-й тур
18 мар, 19:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:2
Лилль
Франция. Лига 1. 28-й тур
18 мар, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:0
Анже
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 15:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Монако
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Лорьян
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Осер
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Брест
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 19:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ренн
Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 22:45. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Марсель

Расписание всех матчей чемпионата Франции по этой ссылке //
Турнирная таблица — здесь

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
3
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
6
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Лион – Нант
 1 : 1
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 0 : 2
18.03 23:00
Ланс – Анже
 3 : 0
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
19.03 17:00
Труа – Брест
 - : -
19.03 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
19.03 22:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 21 2 2
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