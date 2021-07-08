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Рамос будет выступать за «ПСЖ» под номером «4», под которым играл за «Реал»

13:10
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ»
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ»
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Защитник Серхио Рамос будет выступать за «ПСЖ» под номером «4», сообщает официальный сайт клуба.

«Я очень ценю номер «4», я играю под ним с самого начала карьеры. Эта цифра идет со мной всю жизнь, она приносила мне много удачи и побед. Теперь цифра «4» — это часть меня как личности и профессионала. Для меня большая привилегия играть под этим номером за «ПСЖ». Выступления за команду в футболке с этой цифрой принесут мне особенные впечатления», — приводит пресс-служба парижан слова Рамоса.

Ранее под номером «4» за «ПСЖ» выступал защитник Тило Керер. Теперь он будет играть под номером «24».

Сегодня, 8 июля «ПСЖ» объявил о заключении контракта с 35-летним Рамосом до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/le-numero-4-pour-sergio-ramos-psg-equipe-premiere-sergio-ramos

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Иван Торопцев все материалы автора

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