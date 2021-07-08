Рамос будет выступать за «ПСЖ» под номером «4», под которым играл за «Реал»
Защитник Серхио Рамос будет выступать за «ПСЖ» под номером «4», сообщает официальный сайт клуба.
«Я очень ценю номер «4», я играю под ним с самого начала карьеры. Эта цифра идет со мной всю жизнь, она приносила мне много удачи и побед. Теперь цифра «4» — это часть меня как личности и профессионала. Для меня большая привилегия играть под этим номером за «ПСЖ». Выступления за команду в футболке с этой цифрой принесут мне особенные впечатления», — приводит пресс-служба парижан слова Рамоса.
Ранее под номером «4» за «ПСЖ» выступал защитник Тило Керер. Теперь он будет играть под номером «24».
Сегодня, 8 июля «ПСЖ» объявил о заключении контракта с 35-летним Рамосом до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/le-numero-4-pour-sergio-ramos-psg-equipe-premiere-sergio-ramos
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