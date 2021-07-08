Защитник Серхио Рамос прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

«Я очень счастлив присоединиться к «ПСЖ». Этот переход — большое изменение в моей жизни, новое испытание. Этот день я не забуду никогда. Горд стать частью этого амбициозного проекта, перейти в команду с отличными футболистами. «ПСЖ» уже показывал себя на высоком уровне. Я хочу продолжить расти вместе с командой и помогать ей выигрывать титулы», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Рамоса.

Сегодня, 8 июля «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Рамосом на 2 года. 35-летний испанец присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.