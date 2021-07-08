Рамос прокомментировал свой переход в «ПСЖ»
12:15
Защитник Серхио Рамос прокомментировал свой переход в «ПСЖ».
«Я очень счастлив присоединиться к «ПСЖ». Этот переход — большое изменение в моей жизни, новое испытание. Этот день я не забуду никогда. Горд стать частью этого амбициозного проекта, перейти в команду с отличными футболистами. «ПСЖ» уже показывал себя на высоком уровне. Я хочу продолжить расти вместе с командой и помогать ей выигрывать титулы», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Рамоса.
Сегодня, 8 июля «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Рамосом на 2 года. 35-летний испанец присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/sergio-ramos-sengage-avec-le-paris-saint-germain-jusquen-2023
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