Рами заявил, что не боится Неймара и Месси
Защитник «Труа» Адиль Рами считает, что готов конкурировать с нападающими «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром. В пятницу 36-летний француз на год продлил контракт с клубом.
«Неймар и Месси? Я играл с ними, когда они были на пике формы. И когда я был на пике. Так что не сейчас, когда нам всем по 35, мне их бояться», — цитирует RMC Рами.
Напомним, в феврале 2020 года Рами перешел «Сочи», но так и не сыграл за российскую команду ни одного матча. В мае контракт с французом был расторгнут, поэтому он вернулся на родину.
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|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
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|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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