Рами заявил, что не боится Неймара и Месси

Защитник «Труа» Адиль Рами считает, что готов конкурировать с нападающими «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром. В пятницу 36-летний француз на год продлил контракт с клубом.

«Неймар и Месси? Я играл с ними, когда они были на пике формы. И когда я был на пике. Так что не сейчас, когда нам всем по 35, мне их бояться», — цитирует RMC Рами.

Напомним, в феврале 2020 года Рами перешел «Сочи», но так и не сыграл за российскую команду ни одного матча. В мае контракт с французом был расторгнут, поэтому он вернулся на родину.