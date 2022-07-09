Чемпион мира Рами продлил контракт с «Труа»

Защитник «Труа» Адиль Рами подписал новый контракт с клубом. 36-летний француз подписал однолетнее соглашение до 2023 года.

Рами выступает за «Труа» с 2021 года. На его счету 3 гола в 18 матчах за команду.

Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с французом.

Ранее чемпион мира-2018 выступал за «Боавишту», «Фенербахче», «Марсель», «Севилью», «Милан», «Валенсию» и «Лилль».