Чемпион мира Рами продлил контракт с «Труа»
Защитник «Труа» Адиль Рами подписал новый контракт с клубом. 36-летний француз подписал однолетнее соглашение до 2023 года.
Рами выступает за «Труа» с 2021 года. На его счету 3 гола в 18 матчах за команду.
Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с французом.
Ранее чемпион мира-2018 выступал за «Боавишту», «Фенербахче», «Марсель», «Севилью», «Милан», «Валенсию» и «Лилль».
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