Ренату Санчеш перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в «ПСЖ». Как сообщает Record, 24-летний португалец в ближайшие дни подпишет контракт с чемпионами Франции.

По информации источника, стороны уже согласовали подписание договора.

В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и сделал 5 результативные передачи в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.