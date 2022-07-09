Ренату Санчеш перейдет в «ПСЖ»
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш продолжит карьеру в «ПСЖ». Как сообщает Record, 24-летний португалец в ближайшие дни подпишет контракт с чемпионами Франции.
По информации источника, стороны уже согласовали подписание договора.
В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и сделал 5 результативные передачи в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.
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4
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5
|Ницца
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6
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7
|Ланс
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8
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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