Толиссо, вернувшийся в «Лион», получил травму

«Лион» на своих страницах в социальных сетях в пятницу, 8 июля, объявил, что полузащитник Корентен Толиссо почувствовал мышечную усталость в левой голени.

Как отмечается в сообщении, игрок дальше будет готовиться к сезону по модифицированному протоколу подготовки.

Напомним, 1 июля 27-летний Толиссо стал свободным агентом после пяти лет в «Баварии» и подписал контракт с «Лионо», воспитанником которого является.