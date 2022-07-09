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Толиссо, вернувшийся в «Лион», получил травму

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» на своих страницах в социальных сетях в пятницу, 8 июля, объявил, что полузащитник Корентен Толиссо почувствовал мышечную усталость в левой голени.

Как отмечается в сообщении, игрок дальше будет готовиться к сезону по модифицированному протоколу подготовки.

Напомним, 1 июля 27-летний Толиссо стал свободным агентом после пяти лет в «Баварии» и подписал контракт с «Лионо», воспитанником которого является.

Корантен Толиссо
Футбол
ФК Лион
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