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Новости   //    Футбол   //    Франция

Рами стал консультантом на радио

06:32

Чемпион мира-2018 Адиль Рами договорился с RMC о том, что будет консультантом на радио. Он будет появляться раз в неделю в программе Top of the Foot.

В сентябре 34-летний француз подписал контракт с «Боавиштой». Ранее он принадлежал «Сочи», куда перешел зимой 2020 года, но не провел ни одного матча за команду.

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