Рами отстранен от тренировок после скандала с Памелой Андерсон

Защитник «Марселя» Адиль Рами отстранен от тренировок с командой, сообщает Get French Football News. Предполагается, что это решение связано с обвинениями в домашнем насилии со стороны актрисы Памелы Андерсон, его бывшей подруги.

В «Марселе» уже идет внутреннее расследование в отношении 33-летнего защитника. Возможен вариант, что с ним будет расторгнут контракт. Игрок считает, что клуб воспользовался ситуация, чтобы сэкономить на его зарплате из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей. Им не придется выплачивать денежную компенсацию, если будет доказана вина Рами.