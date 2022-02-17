Бывший и нынешний президенты Франции попросили Мбаппе остаться в «ПСЖ»

«ПСЖ» использует все возможные рычаги давления, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом, сообщает El Mundo Deportivo.

Президент Франции Эммануэль Макрон принимал участие в переговорах по новому контракту Мбаппе с «ПСЖ». Другим посредником при переговорах выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции — Николя Саркози. Они попросили Мбаппе подписать новую сделку с парижским клубом.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» предлагает 23-летнему Мбаппе контракт с зарплатой в 1 миллион евро в неделю.

Мбаппе вместе с «ПСЖ» трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.