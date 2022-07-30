В «ПСЖ» считают безупречным состояние Неймара на предсезонной подготовке

«ПСЖ» высоко оценивает состояние нападающего Неймара Сантоса на предсезонной подготовке, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 30-летний бразилец вернулся из отпуска похудевшим и находится в хорошей форме.

В парижском клубе считают, что нападающий проявляет себя безупречно на предсезонке.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.