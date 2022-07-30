«ПСЖ» готов продать Рафинью Алькантару за 5 миллионов евро

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«ПСЖ» хочет продать полузащитника Рафинью Алькантару. Парижский клуб запрашивает за трансфер 29-летнего футболиста 5 миллионов евро, сообщает UOL.

Парижане предлагали приобрести Рафинью бразильским клубам, в частности, «Ботафого», но те ответили отказом.

Отмечается, что в случае продажи игрока бывший клуб Рафиньи «Барселона» получит 35% от суммы трансфера.

Вторую половину предыдущего сезона Алькантара провел в аренде в «Реал Сосьедаде».