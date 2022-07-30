«ПСЖ» готов продать Рафинью Алькантару за 5 миллионов евро
«ПСЖ» хочет продать полузащитника Рафинью Алькантару. Парижский клуб запрашивает за трансфер 29-летнего футболиста 5 миллионов евро, сообщает UOL.
Парижане предлагали приобрести Рафинью бразильским клубам, в частности, «Ботафого», но те ответили отказом.
Отмечается, что в случае продажи игрока бывший клуб Рафиньи «Барселона» получит 35% от суммы трансфера.
Вторую половину предыдущего сезона Алькантара провел в аренде в «Реал Сосьедаде».
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
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