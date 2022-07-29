Брат Мбаппе дебютировал в молодежной команде «ПСЖ»

Нападающий Итан Мбаппе 29 июля сыграл свой первый матч за молодежную команду «ПСЖ». Соперниками парижан была молодежка «Бордо». Матч закончился победой парижской команды — 6:2.

15-летний Итан является братом известного нападающего Килиана Мбаппе, который также выступает за «ПСЖ».

Итан Мбаппе заключил контракт с парижским клубом в прошлом году. Соглашение рассчитано на три года.