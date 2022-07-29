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Брат Мбаппе дебютировал в молодежной команде «ПСЖ»

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Нападающий Итан Мбаппе 29 июля сыграл свой первый матч за молодежную команду «ПСЖ». Соперниками парижан была молодежка «Бордо». Матч закончился победой парижской команды — 6:2.

15-летний Итан является братом известного нападающего Килиана Мбаппе, который также выступает за «ПСЖ».

Итан Мбаппе заключил контракт с парижским клубом в прошлом году. Соглашение рассчитано на три года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Спартак
Оренбург

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ИТБ1 (1.5)

11%

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Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
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