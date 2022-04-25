«ПСЖ» выбрал новую тактику в переговорах с Мбаппе

«ПСЖ» пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» этим летом, сообщает The Athletic.

«ПСЖ» предлагает форварду очень выгодный краткосрочный контракт, а также убеждает, что Мбаппе, которому сейчас 23 года, сможет присоединиться к «Реалу» и позже.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал, хотел бы стать капитаном парижан.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 42 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.