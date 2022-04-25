Килиан Мбаппе рассказал, хотел бы он стать капитаном «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, хотел бы он стать капитаном парижан.

«О капитанской повязке не стоит думать. Она приходит сама собой, у нас был Тиаго Силва, Маркиньос стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан. Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы — это некоторое неуважение, ему может стать некомфортно. Он капитан «ПСЖ», — цитирует Мбаппе журналист Андриен Греньер.

В этом сезоне лиги 1 Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забив 22 гола и сделав 14 результативных передач. Футболист может перейти этим летом в мадридский «Реал».