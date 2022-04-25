Во Франции сообщили, что Конте не вел переговоров с «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не вел переговоров с «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Адриен Гренье, ссылаясь на источники, близкие к итальянскому специалисту.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист готов подписать с парижанами контракт на два года.

«ПСЖ» уже принял решение расстаться с нынешним главным тренером Маурисио Почеттино. Французский клуб хотел заменить его на Зинедина Зидана, но бывший главный тренер «Реала» стремится возглавить сборную Францию.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре прошлого года. Ранее он тренировал «Ювентус», «Челси» и «Интер». С каждым из этих клубов специалист завоевывал чемпионский титул, а с туринцами сделал это трижды.