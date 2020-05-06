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«ПСЖ» включился в гонку за Лаутаро Мартинеса, «Барселона» опасается конкурентов

10:35
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть команду. В его приобретении заинтересован «ПСЖ», сообщает ESPN. Также форварда хотят заполучить «Барселона», «Реал» и Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к заключению сделки. Каталонцы опасаются, что интерес других клубов повысит затраты на трансфер и зарплату. Они не собираются участвовать в аукционе. Сам 22-летний аргентинец хочет играть с соотечественником Лионелем Месси.

На счету Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 64 миллиона евро.

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