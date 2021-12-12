«ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальной формы в честь «Золотого мяча» Месси
«ПСЖ» подготовил специальную форму к матчу 18-го тура чемпионата Франции против «Монако».
Эта форма посвящена победе нападающего Лионеля Месси в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
Месси седьмой раз за карьеру выиграл «Золотой мяч». Форвард стал первым игроком «ПСЖ», выигравшим эту награду.
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