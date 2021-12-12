«Ницца» на выезде обыграла «Ренн»
«Ницца» в гостях выиграла у «Ренна» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличился Бенжамен Буриго. У гостей забивали Каспер Дольберг (с пенальти) и Юсеф Аталь.
«Ницца» набрала 30 очков и занимает третье место. У «Ренна» 31 очко и вторая позиция.
«Анже» дома уступил «Клермону» (0:1). «Метц» победил «Лорьян» (4:1). «Труа» уступил «Бордо» (1:2).
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