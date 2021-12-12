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«Ницца» на выезде обыграла «Ренн»

18:53
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«Ницца» в гостях выиграла у «Ренна» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличился Бенжамен Буриго. У гостей забивали Каспер Дольберг (с пенальти) и Юсеф Аталь.

«Ницца» набрала 30 очков и занимает третье место. У «Ренна» 31 очко и вторая позиция.

«Анже» дома уступил «Клермону» (0:1). «Метц» победил «Лорьян» (4:1). «Труа» уступил «Бордо» (1:2).

Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Ницца
Голы
Дольберг, 19 (0:1), Аталь, 51 (0:2), Буриго, 59 (1:2)
Ренн
Гомис Трюффер Агерд Траоре (Ассиньон, 79 ) Омари Сантамария (Гирасси, 46 ) Буриго (Угочукву, 83 ) Майер Мартен (Чауна, 83 ) Террье (Сулемана, 32 ) Лаборд
Ницца
Бенитес Данте Аталь Лотомба Тодибо Росарио (Шнейдерлен, 90+4) Лемина Будауи (Тюрам, 90+4) Дольберг (Данилюк, 75) Гуири (Гессан, 84) Клайверт (Стенгс, 83)
Предупреждения
Сантамария 17  -  Бенитес 44, Росарио 70, Гуири 81, Будауи 90
Судьи
Делажо
Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:1
Клермон Фут
Голы
Байо, 84 (0:1)
Анже
Петкович Думбья (Бобишон, 88 ) Эбосс Траоре Тома Мангани (Менди, 65 ) Фюльжини Кабо Унаи (Перейра Лаж, 87 ) Буфаль Шо (Баокен, 65 )
Клермон Фут
Джоко Н`Симба Менди (Диаби, 78) Зедадка Ожье (Телль, 66) Сейду Маньин Иглесиас (Кауи, 79) Абдул Самед Гастьен Байо
Предупреждения
Тома 90  -  Маньин 64, Диаби 90
Судьи
Стина
Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
4:1
Лорьян
Голы
Сарр, 5 (1:0), Енц, 9 (2:0), Булая, 19 (3:0), Енц, 69 (3:1), Ньян, 80 (4:1)
Метц
Кайар Бронн Делен Сентонз Куяте Пажо Сарр Майга (Мбенг, 79 ) Де Превиль (Ньян, 71 ) Булая (Алакуш, 84 ) Нгюетт (Тшимбембе, 84 )
Лорьян
Нарди Игор Силва Енц Абержель (Лорьенте, 58) Ляпорт (Грбич, 57) Мендес Ле Гофф Ле Фе Диарра (Буагар, 81) Моффи Уаттара (Монкондюи, 59)
Предупреждения
Пажо 49, Сарр 89  -  Абержель 17, Ляпорт 28
Судьи
Ваттеллье
Франция. Лига 1. 18-й тур
12 дек, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:2
Бордо
Голы
Шавалерен, 28 (1:0), Сальмье, 30 (1:1), Хван Уй Джо, 54 (1:2)
Труа
Гальон Жиродон Сальмье Эль-Хаджам (Каборе, 68 ) Дингоме (Коне, 78 ) Куаме Тардье Рипар (Бьянкон, 69 ) Шавалерен (Сук Хюн Джун, 69 ) Тугар (Шамбо, 78 ) Бальде
Бордо
Костиль Грегерсен Косьельни (Мексер, 90+4) Мангаш Кватенг Франсержиу Адли (Пембеле, 77) Лаку (Отавиу, 86) Хван Уй Джо (Бриан, 86) Уден (Дилросюн, 73) Элис (Ньянг, 77)
Предупреждения
Тардье 35, Эль-Хаджам 57, Бьянкон 90  -  Франсержиу 66, Лаку 86, Бриан 90
Судьи
Лиссорг

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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