Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:55

Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Страсбур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 31-й минуте Мбаппе отдал голевую передачу на Карлоса Солера. На 77-й минуте Фабиан Руис с паса Солера установил окончательный счет.

«ПСЖ» с 18 очками вышел на первое место в чемпионате Франции. «Страсбур» (10 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Страсбур

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
0
Читайте также
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештоком
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» — «Страсбур»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
2
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
3
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
13
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
14
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости