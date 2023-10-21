Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Страсбур»
«ПСЖ» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 3:0.
Счет на 10-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 31-й минуте Мбаппе отдал голевую передачу на Карлоса Солера. На 77-й минуте Фабиан Руис с паса Солера установил окончательный счет.
«ПСЖ» с 18 очками вышел на первое место в чемпионате Франции. «Страсбур» (10 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице лиги 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
2
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
3
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
4
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
5
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
7
|Лилль
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|
8
|Ренн
|8
|2
|5
|1
|14-10
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
13
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
14
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
15
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
16
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|6
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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