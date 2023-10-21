Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Страсбур»

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 31-й минуте Мбаппе отдал голевую передачу на Карлоса Солера. На 77-й минуте Фабиан Руис с паса Солера установил окончательный счет.

«ПСЖ» с 18 очками вышел на первое место в чемпионате Франции. «Страсбур» (10 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице лиги 1.