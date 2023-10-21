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21 октября, 23:58

«Ницца» обыграла «Марсель» в домашнем матче и вышла на первое место в лиге 1

Алина Савинова
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Игроки «Ниццы» и «Марселя».
Фото AFP

«Ницца» на своем поле обыграла «Марсель» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0.

Победу хозяевам принес гол нападающего Эванна Гессанда на 80-й минуте встречи. Форвард отметился забитым мячом через две минуты после того, как Леонардо Балерди из «Марселя», получив вторую желтую карточку за игру, покинул поле.

После этой встречи «Ницца» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 12 очков.

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Марсель

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Марсель
ФК Ницца
0
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Гол и передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Страсбур»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
2
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
3
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
7
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
13
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
14
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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