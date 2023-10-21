«Ницца» обыграла «Марсель» в домашнем матче и вышла на первое место в лиге 1
«Ницца» на своем поле обыграла «Марсель» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0.
Победу хозяевам принес гол нападающего Эванна Гессанда на 80-й минуте встречи. Форвард отметился забитым мячом через две минуты после того, как Леонардо Балерди из «Марселя», получив вторую желтую карточку за игру, покинул поле.
После этой встречи «Ницца» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|9
|5
|4
|0
|10-4
|19
|
2
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
3
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
4
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
5
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
6
|Лилль
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|
7
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
8
|Ренн
|8
|2
|5
|1
|14-10
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
13
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
14
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
15
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
16
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|1 : 0
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|6
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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