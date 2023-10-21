«Ницца» обыграла «Марсель» в домашнем матче и вышла на первое место в лиге 1

«Ницца» на своем поле обыграла «Марсель» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0.

Победу хозяевам принес гол нападающего Эванна Гессанда на 80-й минуте встречи. Форвард отметился забитым мячом через две минуты после того, как Леонардо Балерди из «Марселя», получив вторую желтую карточку за игру, покинул поле.

После этой встречи «Ницца» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков. «Марсель» идет на 7-й строчке, имея в активе 12 очков.