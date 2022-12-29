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«ПСЖ» обыграл «Страсбур». Неймар заработал удаление за симуляцию

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 декабря. «ПСЖ» — «Страсбур» — 2:1.
Фото AFP

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:1. Парижане продлили беспроигрышную серию в турнире.

На 14-й минуте защитник парижан Маркиньюс открыл счет. После перерыва он уже отправил мяч в свои ворота. Победу «ПСЖ» принес форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 6-й добавленной минуте.

С 63-й минуте хозяева играли в меньшинстве, так как две желтые карточки получил нападающий Неймар. Сначала его наказали за фол, а затем — за симуляцию.

«ПСЖ» с 44 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» идет на предпоследней строчке — 11 очков.

Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Страсбур

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
1
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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