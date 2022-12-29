«ПСЖ» обыграл «Страсбур». Неймар заработал удаление за симуляцию

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:1. Парижане продлили беспроигрышную серию в турнире.

На 14-й минуте защитник парижан Маркиньюс открыл счет. После перерыва он уже отправил мяч в свои ворота. Победу «ПСЖ» принес форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 6-й добавленной минуте.

С 63-й минуте хозяева играли в меньшинстве, так как две желтые карточки получил нападающий Неймар. Сначала его наказали за фол, а затем — за симуляцию.

«ПСЖ» с 44 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» идет на предпоследней строчке — 11 очков.