«Лион» на выезде обыграл «Брест»
«Лион» в гостях победил «Брест» в матче 16-го тура французской лиги 1 — 4:2.
В составе хозяев на 29-й минуте отличился Матиас Лаж, на 73-й — Стив Мунье. У гостей забивали Максанс Какере (21-я), Райан Шерки (32-я), Александр Ляказетт (35-я, пенальти) и Тете (49-я).
«Лион» набрал 24 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Брест» занимает 17-е место (13 очков).
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|44
|
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|15
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|3
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|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
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|9
|3
|4
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|
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|15
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|8
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|
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|15
|4
|4
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|
13
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
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|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
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|15-35
|8
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38 тур
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|2 : 4
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|2 : 1
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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