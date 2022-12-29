«Лион» на выезде обыграл «Брест»

«Лион» в гостях победил «Брест» в матче 16-го тура французской лиги 1 — 4:2.

В составе хозяев на 29-й минуте отличился Матиас Лаж, на 73-й — Стив Мунье. У гостей забивали Максанс Какере (21-я), Райан Шерки (32-я), Александр Ляказетт (35-я, пенальти) и Тете (49-я).

«Лион» набрал 24 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Брест» занимает 17-е место (13 очков).