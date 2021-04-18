«ПСЖ» вырвал победу у «Сент-Этьена»
«ПСЖ» в домашнем матче 33-го тура лиги 1 вырвал победу у «Сент-Этьена» (3:2).
В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, победный гол на последней минуте забил Мауро Икарди.
«ПСЖ» после 33 туров чемпионата Франции занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 баллов. «Сент-Этьен» (39) — на 13-й строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 3:2 (0:0)
Голы: Буанга, 77 (0:1). Мбаппе, 79 (1:1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2:1). Амума, 90+2 (2:2). Икарди, 90+5 (3:2).
«ПСЖ»: Рико, Флоренци (Дагба, 77), Кимпембе, Керер, Баккер, Эррера, Сарабия (Верратти, 67), Данилу Перейра, Рафинья (Ди Мария, 67), Мбаппе, Кин (Икарди, 67).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши (Муффек, 56), Трауко (Аби, 89), Сиссе, Мукуди, Юссуф (Норден, 48), Камара, Нейу, Монне-Паке (Буанга, 46), Амума, Хазри (Аушиш, 68).
Предупреждения: Нейу, 57. Кимпембе, 85.
Судья: Бюке (Франция).
18 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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