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«ПСЖ» вырвал победу у «Сент-Этьена»

15:59
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«ПСЖ» в домашнем матче 33-го тура лиги 1 вырвал победу у «Сент-Этьена» (3:2).

В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, победный гол на последней минуте забил Мауро Икарди.

«ПСЖ» после 33 туров чемпионата Франции занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 баллов. «Сент-Этьен» (39) — на 13-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

33-й тур

«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 3:2 (0:0)

Голы: Буанга, 77 (0:1). Мбаппе, 79 (1:1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2:1). Амума, 90+2 (2:2). Икарди, 90+5 (3:2).

«ПСЖ»: Рико, Флоренци (Дагба, 77), Кимпембе, Керер, Баккер, Эррера, Сарабия (Верратти, 67), Данилу Перейра, Рафинья (Ди Мария, 67), Мбаппе, Кин (Икарди, 67).

«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши (Муффек, 56), Трауко (Аби, 89), Сиссе, Мукуди, Юссуф (Норден, 48), Камара, Нейу, Монне-Паке (Буанга, 46), Амума, Хазри (Аушиш, 68).

Предупреждения: Нейу, 57. Кимпембе, 85.

Судья: Бюке (Франция).

18 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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