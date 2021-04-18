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«Бордо» — «Монако»: прямая трансляция матча чемпионата Франции

17:05
Александр Головин (справа). Фото Reuters
Александр Головин (справа). Фото Reuters
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18 апреля «Бордо» на своем поле проведет матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако». Встреча начнется в 18.05 (по московскому времени).

«Бордо» располагается на 15-м месте с 36 очками в турнирной таблице лиги 1. Монегаски с 65 баллами занимают третью строчку. 17 апреля стало известно, что у четырех футболистов «Монако» выявлен коронавирус, среди них нет россиянина Александра Головина.

Следить за трансляцией матча «Бордо» — «Монако» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Бордо» — «Монако»

Бордо — Монако

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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