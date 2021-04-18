«Бордо» — «Монако»: прямая трансляция матча чемпионата Франции
18 апреля «Бордо» на своем поле проведет матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако». Встреча начнется в 18.05 (по московскому времени).
«Бордо» располагается на 15-м месте с 36 очками в турнирной таблице лиги 1. Монегаски с 65 баллами занимают третью строчку. 17 апреля стало известно, что у четырех футболистов «Монако» выявлен коронавирус, среди них нет россиянина Александра Головина.
Следить за трансляцией матча «Бордо» — «Монако» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».
Видеотрансляция матча «Бордо» — «Монако»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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