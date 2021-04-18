Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

В матче второго дивизиона чемпионата Франции на замену вышел тренер вратарей

09:22
Теги:

У французского «Шамбли», выступающего во втором по рангу дивизионе страны, возникла сложная ситуация с вратарями — все четыре футболиста этого амплуа оказались в лазарете, сообщает L'Equipe.

Когда в игре 33-го тура против «Амьена» травмировался 38-летний голкипер Ксавье Пиното, на замену пришлось выходить тренеру вратарей. 40-летний Венсан Плант встал в рамку и отстоял весь второй тайм на ноль. «Шамбли» обыграл «Амьен» в родных стенах со счетом 2:0.

Стоит отметить, что Плант повесил перчатки на гвоздь четыре года назад. Больше всего игр в своей карьере он провел за «Кан».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд