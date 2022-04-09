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9 апреля, 23:48

Хет-трики Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Клермон» со счетом 6:1

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Футболисты «ПСЖ» поздравляют Неймара с забитым голом в матче с «Клермоном».
Фото AFP

«ПСЖ» в гостях победил «Клермон» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Парижане разгромили соперника со счетом 6:1.

Нападающие «ПСЖ» Кильян Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику, форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.

Парижский клуб набрал 71 очко и остается на первом месте в турнирной таблице.

«Клермон» занимает 17-е место, имея 28 очков.

Франция. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:6
ПСЖ
Голы
Неймар, 6 (0:1), Мбаппе, 19 (0:2), Доссу, 42 (1:2), Неймар, 71 (1:3), Мбаппе, 74 (1:4), Мбаппе, 80 (1:5), Неймар, 83 (1:6)
Клермон Фут
Десма Биллонг (Ожье, 90) Менди Зедадка Сейду Кауи (Кьей, 67) Маньин Бертомье (Да Кунья, 67) Доссу (Аллевина, 66) Гастьен Байо (Бускетс, 84)
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дина Эбимбе, 86) Кимпембе (Керер, 79) Серхио Рамос Нуну Мендеш (Бернат, 85) Верратти (Мишу, 85) Данилу Перрейра Гей (Вейналдум, 67) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Гастьен 70’  -  Неймар 53’
Судьи
Ваттеллье (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 1 : 6
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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