Хет-трики Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Клермон» со счетом 6:1

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«ПСЖ» в гостях победил «Клермон» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Парижане разгромили соперника со счетом 6:1.

Нападающие «ПСЖ» Кильян Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику, форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.

Парижский клуб набрал 71 очко и остается на первом месте в турнирной таблице.

«Клермон» занимает 17-е место, имея 28 очков.