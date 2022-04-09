Бен Арфа оскорбил президента и главного тренера «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Атем Бен Арфа продолжает конфликтовать с руководством клуба.

В социальных сетях футболист назвал президента клуба (Луиса Кампоса) и главного тренера (Жослена Гурвеннека) «извращенцами».

Сейчас Бен Арфа не тренируется в общей группе «Лилля», его уже исключили из состава за конфликт с главным тренером. Ранее футболист в резкой форме предъявил тренеру претензии, связанные со «слишком осторожным» стилем игры «Лилля».

Напомним, что Бен Арфа стал игроком «Лилля» в январе, подписав контракт с командой до конца сезона. Сейчас французский клуб хочет расторгнуть соглашение с 35-летним футболистом.