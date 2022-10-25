«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает L'Equipe.

25-летний испанец является для парижан запасным вариантом на тот случай, если клуб не сможет договориться по трансферу защитника «Интера» Милана Шркиньяра.

Контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года. В договоре прописана сумма отступных в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Торрес провел за испанскую команду 14 матчей во всех турнирах.