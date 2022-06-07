Паредес не собирается летом покидать «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не собирается в ближайшее время покидать парижскую команду, сообщает Ole.

Паредес заявил журналистам, что этим летом он останется в парижском клубе. Полузащитник отметил, что сейчас «еще не время покидать «ПСЖ» и возвращаться на родину», где он хотел бы еще поиграть за «Бока Хуниорс».

Напомним, что действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Леандро Паредес провел во французской лиге 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.