«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23

«ПСЖ» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23. Сайт «ПСЖ».

Основной цвет экипировки — традиционный темно-синий. По центру формы белая полоса, на которой изображена эмблема клуба. По бокам расположены узкие красные полоски. Вся остальная форма выполнена в темно-синем цвете. Кроме того, на футболках «ПСЖ» теперь будет размещен логотип авиакомпании.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.