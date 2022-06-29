«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23
«ПСЖ» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.
«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23.
Сайт «ПСЖ».
Основной цвет экипировки — традиционный темно-синий. По центру формы белая полоса, на которой изображена эмблема клуба. По бокам расположены узкие красные полоски. Вся остальная форма выполнена в темно-синем цвете. Кроме того, на футболках «ПСЖ» теперь будет размещен логотип авиакомпании.
В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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