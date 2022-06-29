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Сегодня, 12:22

«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23.
Фото Сайт «ПСЖ».
Лионель Месси.
Фото Сайт «ПСЖ»
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«ПСЖ» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23. Фото Сайт «ПСЖ».
«ПСЖ» представил комплект новой домашней формы на сезон-2022/23.
Сайт «ПСЖ».

Основной цвет экипировки — традиционный темно-синий. По центру формы белая полоса, на которой изображена эмблема клуба. По бокам расположены узкие красные полоски. Вся остальная форма выполнена в темно-синем цвете. Кроме того, на футболках «ПСЖ» теперь будет размещен логотип авиакомпании.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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