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Сегодня, 01:12

Деменко: «Мбаппе не сделает чемпионат Франции привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», чтобы повысить свой статус.

«Абсолютно согласен, что Мбаппе хочет поменять команду из-за статуса, что очень влияет. В Лиге 1 и в «ПСЖ» он теряет позиции по сравнению с тем же Джудом Беллингемом из «Реала» или Эрлином Холанном из «Манчестер Сити», а чемпионат Франции он не сделает привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ или испанской ла лигой», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22142257.shtml?updated
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Деменко объяснил, почему Мбаппе уйдет из «ПСЖ»

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 8
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

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