Деменко: «Мбаппе не сделает чемпионат Франции привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», чтобы повысить свой статус.

«Абсолютно согласен, что Мбаппе хочет поменять команду из-за статуса, что очень влияет. В Лиге 1 и в «ПСЖ» он теряет позиции по сравнению с тем же Джудом Беллингемом из «Реала» или Эрлином Холанном из «Манчестер Сити», а чемпионат Франции он не сделает привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ или испанской ла лигой», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.