«ПСЖ» предложил 60 миллионов евро за Милинковича-Савича

«ПСЖ» оформил предложение по полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Goal.com.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 25-летнего серба 60 миллионов евро. Сообщается, что это на 10 миллионов меньше, чем требует за игрока «Лацио».

На счету Милинковича-Савича 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 64 миллиона евро.