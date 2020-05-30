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«ПСЖ» предложил 60 миллионов евро за Милинковича-Савича

09:59

«ПСЖ» оформил предложение по полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Goal.com.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 25-летнего серба 60 миллионов евро. Сообщается, что это на 10 миллионов меньше, чем требует за игрока «Лацио».

На счету Милинковича-Савича 5 голов и 7 результативных передач в 31 матче за «Лацио» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 64 миллиона евро.

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