Мэр Парижа назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» нелепым
Мэр Парижа Анн Идальго назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» за 38 миллионов евро нелепым.
«Есть стоимость, которая должна соответствовать активу. Когда после нескольких стадий переговоров по оценке «Парк де Пренс» «ПСЖ» предложил за арену всего 38 миллионов евро. Я думаю, что правильное слово в данной ситуации — нелепо. Возможная покупка клубом «Стад де Франс»? Приобрести стадион подобного плана очень сложно, даже если сделку согласует президент страны. Может быть, это блеф со стороны «ПСЖ» или непонимание наших демократических правил», — приводит слова Идальго RFI.
Таким образом, переговоры по приобретению стадиона зашли в тупик, парижане планируют подать официальную заявку на приобретение 81-тысячной арены «Стад де Франс».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Марсель
|32
|20
|7
|5
|59-31
|67
|
3
|Ланс
|32
|19
|9
|4
|54-25
|66
|
4
|Монако
|32
|18
|7
|7
|66-46
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|32
|16
|5
|11
|51-34
|53
|
7
|Лион
|32
|14
|8
|10
|50-36
|50
|
8
|Реймс
|32
|11
|14
|7
|40-34
|47
|
9
|Клермон Фут
|32
|13
|7
|12
|35-43
|46
|
10
|Ницца
|32
|11
|12
|9
|39-31
|45
|
11
|Лорьян
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|
12
|Тулуза
|32
|12
|5
|15
|48-54
|41
|
13
|Монпелье
|32
|12
|4
|16
|48-52
|40
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Страсбур
|32
|7
|11
|14
|43-53
|32
|
16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
17
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
18
|Труа
|32
|4
|10
|18
|41-69
|22
|
19
|Аяччо
|32
|6
|4
|22
|22-58
|22
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|- : -
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|- : -
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|25
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2