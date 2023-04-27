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Сегодня, 19:21

Мэр Парижа назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» нелепым

Виталий Косик
Корреспондент
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Мэр Парижа Анн Идальго назвала предложение «ПСЖ» о покупке стадиона «Парк де Пренс» за 38 миллионов евро нелепым.

«Есть стоимость, которая должна соответствовать активу. Когда после нескольких стадий переговоров по оценке «Парк де Пренс» «ПСЖ» предложил за арену всего 38 миллионов евро. Я думаю, что правильное слово в данной ситуации — нелепо. Возможная покупка клубом «Стад де Франс»? Приобрести стадион подобного плана очень сложно, даже если сделку согласует президент страны. Может быть, это блеф со стороны «ПСЖ» или непонимание наших демократических правил», — приводит слова Идальго RFI.

Таким образом, переговоры по приобретению стадиона зашли в тупик, парижане планируют подать официальную заявку на приобретение 81-тысячной арены «Стад де Франс».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Дэвид Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 32 16 5 11 51-34 53
7
 Лион 32 14 8 10 50-36 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Клермон Фут 32 13 7 12 35-43 46
10
 Ницца 32 11 12 9 39-31 45
11
 Лорьян 32 12 9 11 43-44 45
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 32 12 4 16 48-52 40
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 32 4 10 18 41-69 22
19
 Аяччо 32 6 4 22 22-58 22
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 - : -
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 - : -
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 - : -
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
30.04 16:00
Ренн – Анже
 - : -
30.04 16:00
Труа – Ницца
 - : -
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 - : -
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 22
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 25 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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