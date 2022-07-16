Экитике перейдет в «ПСЖ». «Ньюкасл» был готов потратить 46 миллионов евро на его покупку

Экитике перейдет из «Реймса» в «ПСЖ»

Нападающий «Реймса» Юго Экитике покинет команду в это трансферное окно. 20-летний француз продолжит карьеру в «ПСЖ».

В интернете появилось видео, на котором футболист со своим агентом прибыли в офис парижского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» был готов заплатить 36 миллионов евро за Экитике, а также выплатить 10 миллионов в качестве бонусов. Однако футболист отказался ехать в Англию.

В прошедшем сезоне Экитике сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.