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Сегодня, 06:26

Экитике перейдет в «ПСЖ». «Ньюкасл» был готов потратить 46 миллионов евро на его покупку

Экитике перейдет из «Реймса» в «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юго Экитике.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реймса» Юго Экитике покинет команду в это трансферное окно. 20-летний француз продолжит карьеру в «ПСЖ».

В интернете появилось видео, на котором футболист со своим агентом прибыли в офис парижского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» был готов заплатить 36 миллионов евро за Экитике, а также выплатить 10 миллионов в качестве бонусов. Однако футболист отказался ехать в Англию.

В прошедшем сезоне Экитике сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

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