Экитике перейдет в «ПСЖ». «Ньюкасл» был готов потратить 46 миллионов евро на его покупку
Экитике перейдет из «Реймса» в «ПСЖ»
Нападающий «Реймса» Юго Экитике покинет команду в это трансферное окно. 20-летний француз продолжит карьеру в «ПСЖ».
В интернете появилось видео, на котором футболист со своим агентом прибыли в офис парижского клуба.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» был готов заплатить 36 миллионов евро за Экитике, а также выплатить 10 миллионов в качестве бонусов. Однако футболист отказался ехать в Англию.
В прошедшем сезоне Экитике сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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