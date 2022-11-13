«ПСЖ» с крупным счетом обыграл «Осер»

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«ПСЖ» дома обыграл «Осер» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голами в составе команды отметились Кильян Мбаппе, Карлос Солер, Ашраф Хакими, Ренату Саншеш и Юго Экитике.

«ПСЖ» набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Осер» находится на 15-й строчке (13 очков).